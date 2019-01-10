В России планируют ужесточить правила усыновления и опеки

К будущим родителями также предъявят повышенные требования.





Москва. Министерство просвещения России планирует ужесточить порядок усыновления и опеки детей, а также повысить требования к будущим родителям. Об этом пишет «РГ».

Планируется запретить усыновлять более одного ребенка в год, за исключением сестер и братьев.

Родители обязаны будут пройти психологическое обследование. Кроме того, опекуны смогут переехать только после проверки новых апартаментов сотрудниками органов опеки.

«Это позволит препятствовать намеренным ухудшениям условий жизни ребенка», - сообщили в пресс-службе министерства.

По словам представителя ведомства, нововведения повысят защиту детей-сирот и их право на семью.

В настоящее время законопроект проходит этап общественного обсуждения, который завершится 12 января.