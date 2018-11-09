Сбивший ребенка уральский мэр заплатил 1000 рублей штрафа

Главу привлекли к административной ответственности.

Верхотурье. Свердловская область. Мэра города Верхотурье Алексея Лиханова оштрафовали на 1000 рублей за то, что он скрылся с места ДТП, где сбил 12-летнего мальчика. Об этом « URA.RU » рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей, связанных с ДТП, штраф — тысяча рублей. <…> Сейчас идет дознание, назначена экспертиза по определению вреда здоровью в результате ДТП», — сообщили изданию.

Напомним, о ситуации стало известно в конце октября. Тогда в главке МВД рассказали, что Лиханов задел ребенка по касательной. Мужчина вышел из машины, представился мальчику и, убедившись, что тот не получил травм, уехал. Тогда на мэра завели административные производства по статьям «причинение легкого вреда здоровью» и «оставление места аварии». Родители мальчика обратились в полицию.

В администрации города подтвердили, что глава покинул место ДТП, хотя знает законы, так как сам бывший правоохранитель.

По информации издания, камеры наблюдения подтвердили, что мальчик перебегал дорогу, и, когда ударился о бок машины, водитель вышел из нее. Когда пострадавший убежал, мэр уехал и не стал звонить в полицию.

По словам главы города, здоровью ребенка ничто не угрожает.

«Я встретился с родителями мальчика, еще раз убедился, что все в порядке, последствий для здоровья ребенка нет. Извинился. Далее ситуация будет развиваться так, как того требует закон», — сообщил Лиханов.

Также проверку начал следственный комитет. В отделении «Единой России» заявили, что готовы наказать Лиханова по партийной линии.