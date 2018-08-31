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Роскомнадзор заявил об отсутствии оснований для ограничения доступа к «Яндекс.Видео»

17:00, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
17:00, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#Москва\n#поисковые запросы\n#Яндекс\n#Роскомнадзор
Фото: pxhere.com
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«Яндекс» удалил некоторые ссылки на пиратский контент.

Москва. Роскомнадзор заявил, что основания для ограничений доступа к сервису «Яндекс.Видео» в настоящий момент отсутствуют. Об этом пишет RT  со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что «Яндекс» сообщил, что удалил из поисковой выдачи ссылки на пиратский контент, касающийся иска «Газпром-Медиа». Компания прокомментировала, что это сделано для того, чтобы минимизировать риск блокировки. Однако подчеркнули, что к ним предъявили «невыполнимые требования».

«Яндекс» не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить... «Яндекс» не может отделить спорный контент от легального», — уточнили в компании.

В пресс-службе «Газпром-Медиа» позже заявили, что часть контента, который компания должна была удалить, доступна до сих пор.

 

17:00, 31 августа, 2018
Дарья Снидкова
153
0
#Москва\n#поисковые запросы\n#Яндекс\n#Роскомнадзор

 

 

 


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