В Крыму не отменят внутрисетевой роуминг

На остальной территории страны внутрисетевую допплату ликвидируют до 1 сентября.

Крым. В России ликвидация внутрисетевого роуминга не затронет Крым. Об этом пишет «Пятый канал» со ссылкой на слова замминистра внутренней политики, информации и связи полуострова Максима Яковлева.

Напомним, что до 1 сентября МТС, Мегафон, Билайн и Теле2 отменят внутрисетевой роуминг. То есть, за входящие звонки в поездах по России, кроме Крыма, плата больше взыматься не будет. Выполнение требований антимонопольной службы началось 20 августа.

«В Республике Крым ни один из операторов большой четверки не присутствует», — рассказал Яковлев.

Однако замминистра отметил, что стоимость на звонки с начала лета для жителей полуострова снизились в несколько раз. Также он заявил, что пока сложно сказать, когда в регион придут «большие операторы» по причине санкций.