Мобильные операторы назвали даты отмены роуминга в России

К 1 сентября все оператору ликвидируют допплату.

Москва. Мобильные операторы назвали точные даты отмены внутрисетевого роуминга по всей стране. Об этом пишут «Известия».

20 августа дополнительную плату ликвидирует компания «Вымпелком» - мобильный оператор «Билайн». 30 августа – МТС, к 31 августа роуминг снимет Tele2, «Мегафон» присоединится к остальным 1 сентября.

Напомним, что «Федеральная антимонопольная служба» (ФАС) России была намерена оштрафовать мобильных операторов в сентябре 2018 года связи с нарушением предписания по внутрисетевому роумингу.

10 июля Госдума приняла законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. По их мнению, это поможет развитию рынка, повысит прозрачность сферы, а тарифы сделаются более понятными для пользователя.