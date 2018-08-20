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Мобильные операторы назвали даты отмены роуминга в России

09:22, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
09:22, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
49
0
#туризм\n#общество\n#Москва\n#путешествия\n#мобильные телефоны\n#операторы мобильной связи\n#операторы сотовой связи\n#деньги\n#роуминг
Фото: pxhere.com
49
0

К 1 сентября все оператору ликвидируют допплату.

Москва. Мобильные операторы назвали точные даты отмены внутрисетевого роуминга по всей стране. Об этом пишут «Известия».

20 августа дополнительную плату ликвидирует компания «Вымпелком» - мобильный оператор «Билайн». 30 августа – МТС, к 31 августа роуминг снимет Tele2, «Мегафон» присоединится к остальным 1 сентября.

Напомним, что «Федеральная антимонопольная служба» (ФАС) России была намерена оштрафовать мобильных операторов в сентябре 2018 года связи с нарушением предписания по внутрисетевому роумингу.

10 июля Госдума приняла законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России. По их мнению, это поможет развитию рынка, повысит прозрачность сферы, а тарифы сделаются более понятными для пользователя.

 

09:22, 20 августа, 2018
Дарья Снидкова
49
0
#туризм\n#общество\n#Москва\n#путешествия\n#мобильные телефоны\n#операторы мобильной связи\n#операторы сотовой связи\n#деньги\n#роуминг

 

 

 


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