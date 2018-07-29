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Парад кораблей в честь Дня Военно-морского флота прошёл во Владивостоке

12:20, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
12:20, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
119
0
#ВМФ РФ\n#Владивосток\n#парад\n#флот
Фото: mil.ru (Минобороны России)
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В нём приняло участие около 40 судов и более полутора тысяч военнослужащих.

Владивосток. Парад кораблей состоялся на главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке по случаю Дня Военно-морского флота. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Минобороны России.

Парад прошёл в Амурском заливе, в нем приняло участие около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники и свыше 1,5 тыс. военнослужащих.

В параде участвовали ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», эскадренный миноносец «Быстрый», пограничный корабль «Командор», малый противолодочный корабль «Кореец» и большая дизельная подводная лодка Б-187.

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц с борта «Варяга» поздравил моряков и жителей города с праздником. После этого силы спецназначения Тихоокеанского флота продемонстрировали захват судна условного противника, а морские пехотинцы - высадку десанта при огневой поддержке корвета «Совершенный» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц».


12:20, 29 июля, 2018
Дмитрий Стрелков
119
0
#ВМФ РФ\n#Владивосток\n#парад\n#флот

 

 

 


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