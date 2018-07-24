Россияне просят наказать зарубившую котенка девушку

«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи», - пишут пользователи.

Алтайский край. Россияне просят наказать девушку, зарубившую котенка. Соответствующая петиция размещена на сайте change.org.

«Как легко обидеть того, кто слабее тебя и не может дать сдачи», - говорится в заявлении.

Петицию подписали уже около 14 тыс. человек.

Напомним, 23 июля в соцсетях появился ролик, в котором девушка топором расчленяет живого котенка. На протяжении всего видео девушка смеется и общается с подругой, пишут РИА «Новости».