play
pause
  • $ 62.44 ↑
  • € 73.24 ↑

В России родителям новорожденных будут дарить подарки

13:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
13:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
394
0
#дети\n#семья\n#Россия\n#подарки\n#родители\n#младенец
Фото: pixabay.com
394
0

В бесплатный набор для младенцев войдут 12 товаров.

Москва. В России родителям новорожденных будут выдавать бесплатные наборы для младенцев. В предварительный перечень вошло 12 товаров, сообщают «Известия».

Планируется, что список составят: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка, влажные салфетки.

Окончательный перечень определят с учетом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере соответствия продукции требованиям безопасности.

Отмечается, что в комплект должны войти товары преимущественного российского производства. Финансированием программы будут заниматься администрации субъектов.

13:00, 18 июля, 2018
Анна Торхова
394
0
#дети\n#семья\n#Россия\n#подарки\n#родители\n#младенец

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жители Удмуртии поймали надругавшегося над 7-летней девочкой мужчину

11:07, 13 июля, 2018
10344

Власти Ижевска продали лагерь «Соловьевские дачи» за 10 млн рублей

6919
14:13, 12 июля, 2018

Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с непостроенным тракторным заводом

6719
08:30, 13 июля, 2018

Можгинский завод планирует выпускать 2 тыс минитракторов «Батыр» в год

6695
11:31, 13 июля, 2018

В ижевском «Суперпарке» выявили нарушения требований пожарной безопасности

5845
12:00, 14 июля, 2018

На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

16:22, 13 июля, 2018
2061

Более 9 млрд рублей экс-полковника полиции Захарченко перечислили в бюджет

2021
14:44, 12 июля, 2018

В Орле неизвестные похитили владельца агрохолдинга «Орловская Нива»

2007
13:37, 11 июля, 2018

Умер осужденный вместе с Навальным по «делу Кировлеса» бизнесмен Петр Офицеров‍

2006
14:30, 14 июля, 2018

Бельгия обыграла Англию и заняла третье место на ЧМ по футболу

1848
19:59, 14 июля, 2018

Делай ноги: варан пытается спастись от напавшей на него кобры

13:53, 13 июля, 2018
2022

Украина потеряла более 500 млн гривен после строительства Крымского моста

2010
18:35, 13 июля, 2018

В Неваде отложили смертную казнь из-за незаконного получения препарата для инъекций

1981
13:50, 12 июля, 2018

Власти Германии увеличат выплаты пережившим холокост

1942
19:31, 11 июля, 2018

Ракитич сделает татуировку на лбу в случае победы Хорватии на ЧМ-2018

1881
10:06, 14 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: утилизация боеприпасов в Пугачево и священник-байкер

17 июля, 2018

Конференция по развитию производственных систем «КОМОС ГРУПП»

17 июля, 2018

Удмуртия в минуту: первый электробус и опасность обрушения перекрестков в Ижевске

16 июля, 2018