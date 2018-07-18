В России родителям новорожденных будут дарить подарки

В бесплатный набор для младенцев войдут 12 товаров.

Москва. В России родителям новорожденных будут выдавать бесплатные наборы для младенцев. В предварительный перечень вошло 12 товаров, сообщают «Известия».

Планируется, что список составят: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, подгузники, крем от опрелостей, детская присыпка, влажные салфетки.

Окончательный перечень определят с учетом мнений педиатров, родительского сообщества и специалистов в сфере соответствия продукции требованиям безопасности.

Отмечается, что в комплект должны войти товары преимущественного российского производства. Финансированием программы будут заниматься администрации субъектов.