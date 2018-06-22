В день памяти и скорби Минобороны опубликовало документы о начале Великой Отечественной войны

В сети выложены первый боевой приказ и трофейная карта плана «Барбаросса».

Москва. В день памяти и скорби Минобороны России опубликовало документы о начале Великой Отечественной войны. Уникальные архивные материалы можно увидеть на официальном сайте военного ведомства.

(null)

«В День памяти и скорби <…> размещен уникальный электронный информационный ресурс, посвященный событиям первых дней самой ожесточенной и кровопролитной войны XX столетия - Великой Отечественной», - говорится в сообщении.

В частности, в сети выложены первый боевой приказ и трофейная карта плана «Барбаросса». Также каждый желающий может увидеть рассекреченные директивы НКО СССР, приказы и донесения командиров воинских частей и соединений.

(null)

Отмечается, что уникальные документы представили общественности благодаря совместной работе департамента информации и массовых коммуникаций и Центрального архива Минобороны.

Напомним, Минобороны также публиковало в сети уникальные документы о Юрии Гагарине. Учетно-послужная карта первого космонавта и его служебная характеристика были представлены общественности ко Дню космонавтики в середине апреля.