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Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста с 2019 года

14:46, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:46, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#Дмитрий Медведев\n#пенсии\n#пенсионная реформа\n#Правительство РФ\n#пенсионный возраст
Фото: government.ru
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Предлагается поэтапно повысить возраст выхода на заслуженный отдых для мужчин и женщин.  

Москва. Пенсионный возраст в России будет повышен до 65 лет для мужчин к 2028 году и до 63 лет к 2034 году для женщин. Такую реформу предложил провести правительству, Госдуме и Совету Федерации России премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РБК

При этом повышение возраста выхода на заслуженный отдых будет проходить поэтапно и начнется уже в 2019 году. Взамен правительство должно будет найти средства для повышения пенсионных выплат выше уровня инфляции.   

Также предлагается рассмотреть возможность более раннего выхода на пенсию для людей, имеющих большой стаж работы (40 лет для женщин и 45 для мужчин). Они смогут уйти на пенсию на 2 года раньше.

Кроме того, планируется сохранить существующие льготы на досрочные пенсии у определенных законодательством категорий работников, в том числе занятых на вредных производствах, а также педагогов, медиков и представителей творческих профессий. 

Напомним, сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 55. Как уже сообщалось, согласно опросу, проведенному холдингом «Ромир», к повышению пенсионного возраста отрицательно относятся 92% жителей нашей страны.

14:46, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
345
0
#Дмитрий Медведев\n#пенсии\n#пенсионная реформа\n#Правительство РФ\n#пенсионный возраст

 

 

 


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