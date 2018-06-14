play
pause
  • $ 63.12 ↑
  • € 74.14 ↑

Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

10:29, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
10:29, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
1038
0
#пенсионеры\n#Госдума России\n#опросы\n#пенсионная реформа\n#социологические исследования\n#Правительство РФ\n#пенсионный возраст
Фото: pixabay.com
1038
0

Как правило, это люди средних лет и старшего поколения.  

Москва. Только 8% россиян согласны с повышением возраста выхода на пенсию. 92% граждан эту идею не поддерживают, сообщает телеканал «360°» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир». 

При этом большинство сторонников увеличения пенсионного возраста – молодежь в возрасте 18-24 лет (12% опрошенных).   

Напомним, сейчас в России мужчины уходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Как ожидается, в четверг, 14 июня, правительство внесет на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что будет рассмотрен вариант 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

10:29, 14 июня, 2018
Евгений Кандаков
1038
0
#пенсионеры\n#Госдума России\n#опросы\n#пенсионная реформа\n#социологические исследования\n#Правительство РФ\n#пенсионный возраст

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Cкандал разгорелся в Устиновском районе Ижевска из-за возможного строительства трех жилых домов

10:34, 09 июня, 2018
17763

День города-2018 в Ижевске: программа мероприятий

15353
17:45, 11 июня, 2018

В Ижевске студентка ИжГТУ заплатит штраф за попытку «проучить» квартирантов

10910
08:30, 13 июня, 2018

Синоптики рассказали о том, когда в Удмуртию придет лето

9958
16:25, 13 июня, 2018

В администрации главы Удмуртии прокомментировали перенос конкурса по выбору мэра Ижевска

4522
20:24, 08 июня, 2018

Учителя в купальниках: в России запустили флешмоб в поддержку уволенного педагога из Омска

14:58, 12 июня, 2018
19460

Владимир Путин ответил на вопрос о повышении пенсионного возраста

5468
18:45, 07 июня, 2018

Ушла из жизни актриса «Улиц разбитых фонарей» Татьяна Малыщицкая

2759
10:48, 10 июня, 2018

Непотопляемый: Владимир Путин рассказал о потенциале Мутко

2263
17:37, 07 июня, 2018

«Прямая линия» с Владимиром Путиным началась с вопроса о росте цен на бензин

2203
13:47, 07 июня, 2018

В Грузии на свалке из забракованных яиц вылупились сотни цыплят

16:46, 10 июня, 2018
3425

Российское метро восхитило британскую журналистку

2980
16:45, 11 июня, 2018

Самому богатому британцу не удалось выкупить «Челси» у Романа Абрамовича

2878
15:41, 09 июня, 2018

«Отваливающаяся» бровь премьер-министра Канады стала новым интернет-мемом

2510
11:57, 12 июня, 2018

К ЧМ-2018 по футболу Наталия Орейро надела кокошник и спела по-русски

2207
13:02, 10 июня, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: электротранспорт для московской полиции и пропавший на Каме рыбак

13 июня, 2018

Празднование Дня города-2018 в Ижевске

13 июня, 2018

Салют в Ижевске в День города-2018

13 июня, 2018