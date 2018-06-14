Опрос: против повышения пенсионного возраста выступают 92% россиян

Как правило, это люди средних лет и старшего поколения.

Москва. Только 8% россиян согласны с повышением возраста выхода на пенсию. 92% граждан эту идею не поддерживают, сообщает телеканал «360°» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

При этом большинство сторонников увеличения пенсионного возраста – молодежь в возрасте 18-24 лет (12% опрошенных).

Напомним, сейчас в России мужчины уходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Как ожидается, в четверг, 14 июня, правительство внесет на рассмотрение Госдумы проект федерального закона о повышении пенсионного возраста. Предполагается, что будет рассмотрен вариант 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.