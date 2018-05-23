Минкульт опроверг информацию о запрете сервиса по бронированию отелей Booking

По словам Ольги Яриловой, работе сервиса в России ничего не угрожает.

Москва. Российский Минкульт опроверг информацию о возможном запрете сервиса по бронированию отелей Booking. С соответствующим заявлением выступила директор департамента туризма и региональной политики Ольга Ярилова.

По ее словам, работе сервиса в России ничего не угрожает. Речь о том, чтобы ограничить возможность бронирования номеров в гостиницах на Booking, не идет. Кроме того, Минкульт выступает против подобного запрета.

«Минкультуры России не имеет полномочий по запрету на использование сервиса Booking, равно как и планов по какому-либо регулированию его деятельности на территории России. Более того, ведомство категорически против подобной постановки вопроса в принципе», - сообщается на сайте ведомства 23 мая.

Ситуация с Booking связана с поступившим Минкульту письмом. В нем руководитель группы компаний «Свой туристический сервис» Сергей Войтович предложил ограничить работу сервиса. В соответствии с законодательством ведомство лишь перенаправило его вопрос компетентному органу. В данном случае – Ростуризму.

Напомним, 23 мая появилась информация о возможном запрете Booking. Ряд изданий писал, что Минкульт предложил ограничить возможность бронирования номеров в российских гостиницах через сервис.