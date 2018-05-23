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СМИ: сервис по бронированию отелей Booking может оказаться под запретом в России

09:55, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
09:55, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
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#отдых\n#СМИ\n#сервис\n#запрет\n#покупки\n#Ростуризм
Фото: vk.com
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Минкульт предлагает ограничить возможность бронирования номеров в российских гостиницах.

Москва. Сервис по бронированию отелей Booking может оказаться под запретом в России. Как пишет РБК, с такой инициативой выступил департамент туризма и региональной политики Минкультуры.  

По информации издания, ведомство обратилось в Ростуризм. Федеральному агентству поручили рассмотреть вопрос о запрете работы Booking. Кроме того, свой комментарий по этому поводу дал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.  

В интервью с РБК он рассказал, что Минкульт предлагает ограничить возможность бронирования номеров в российских гостиницах. Причем коснется этот запрет только находящихся в пределах России клиентов Booking.com. Россияне при этом смогут и дальше бронировать номера в отелях других стран, как и иностранцы – в российских гостиницах и хостелах.  

Отмечается, что пока официальных комментариев со стороны Ростуризма и Минкульта не поступало. Однако ожидается, что свою позицию федеральное агентство по туризму огласит в начале июня.  

Напомним, Booking – это сервис интернет-бронирования отелей. С его помощью можно напрямую зарезервировать номер в гостинице или хостеле, а также приобрести авиабилеты. Основан он был в Амстердаме в 1996 году. На данный момент сервис принадлежит американской компании Booking Holdings. 

09:55, 23 мая, 2018
Александра Бобрович
216
0
#отдых\n#СМИ\n#сервис\n#запрет\n#покупки\n#Ростуризм

 

 

 


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