СМИ: сервис по бронированию отелей Booking может оказаться под запретом в России

Минкульт предлагает ограничить возможность бронирования номеров в российских гостиницах.

Москва. Сервис по бронированию отелей Booking может оказаться под запретом в России. Как пишет РБК, с такой инициативой выступил департамент туризма и региональной политики Минкультуры.

По информации издания, ведомство обратилось в Ростуризм. Федеральному агентству поручили рассмотреть вопрос о запрете работы Booking. Кроме того, свой комментарий по этому поводу дал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович.

В интервью с РБК он рассказал, что Минкульт предлагает ограничить возможность бронирования номеров в российских гостиницах. Причем коснется этот запрет только находящихся в пределах России клиентов Booking.com. Россияне при этом смогут и дальше бронировать номера в отелях других стран, как и иностранцы – в российских гостиницах и хостелах.

Отмечается, что пока официальных комментариев со стороны Ростуризма и Минкульта не поступало. Однако ожидается, что свою позицию федеральное агентство по туризму огласит в начале июня.

Напомним, Booking – это сервис интернет-бронирования отелей. С его помощью можно напрямую зарезервировать номер в гостинице или хостеле, а также приобрести авиабилеты. Основан он был в Амстердаме в 1996 году. На данный момент сервис принадлежит американской компании Booking Holdings.