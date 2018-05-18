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Единственный аэропорт Саратова может закрыться из-за прекращения работы «Саравиа»

12:56, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
12:56, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
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#авиация\n#работа\n#авиаперелёты\n#аэропорт\n#пассажиры\n#Саратов
Фото: vk.com
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После прекращения полетов авиакомпания финансово не сможет содержать воздушную гавань города.

Саратов. Из-за прекращения работы «Саратовских авиалиний» может закрыться единственный аэропорт Саратова. Об этом общественности рассказал первый заместитель гендиректора авиакомпании Михаил Герасименко.  

По его словам, пишет РТ, после прекращения полетов «Саравиа» финансово не сможет содержать воздушную гавань города.  

«В случае закрытия компании <…> у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт», - отметил Герасименко.  

Напомним, «Саратовские авиалинии» объявили о своём возможном закрытии накануне. Росавиация прислала компании письмо о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая 2018 года.

12:56, 18 мая, 2018
Александра Бобрович
151
0
#авиация\n#работа\n#авиаперелёты\n#аэропорт\n#пассажиры\n#Саратов

 

 

 


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