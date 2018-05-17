«Саратовские авиалинии» объявили о своём возможном закрытии

1200 сотрудников компании могут уволить в июле 2018 года.

Саратов. Компания АО «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиапредприятия. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте компании в четверг, 17 мая.

Отмечается, что в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая 2018 года. Авиакомпания расценила данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

В связи с этим, руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года.