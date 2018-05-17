play
pause
  • $ 62.3 ↑
  • € 73.78 ↓

«Саратовские авиалинии» объявили о своём возможном закрытии

20:38, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
20:38, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
382
0
#авиация\n#увольнения\n#авиарейсы\n#Саратов\n#самолет
Фото: @arzik2
382
0

1200 сотрудников компании могут уволить в июле 2018 года.

Саратов. Компания АО «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиапредприятия. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте компании в четверг, 17 мая.

Отмечается, что в адрес АО «Саратовские авиалинии» поступило письмо от начальника управления регулирования перевозок Росавиации о приостановке продаж авиабилетов с 30 мая 2018 года. Авиакомпания расценила данный документ как введение ограничений сертификата эксплуатанта с 31 мая.

В связи с этим, руководством АО «Саратовские авиалинии» принято решение об остановке деятельности предприятия с 31 мая 2018 года и вынужденном увольнении сотрудников с 18 июля 2018 года.

20:38, 17 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
382
0
#авиация\n#увольнения\n#авиарейсы\n#Саратов\n#самолет

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
12420

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

11293
15:15, 16 мая, 2018

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7582
16:00, 11 мая, 2018

Пожар и взрывы в Пугачево: что известно на текущий момент

6621
23:25, 16 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

6373
16:57, 11 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3878

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3281
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2757
11:54, 12 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2564
12:35, 13 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2563
15:59, 11 мая, 2018

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

11:50, 16 мая, 2018
3013

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2413
19:20, 10 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2206
17:41, 12 мая, 2018

CNBC сравнил гиперзвуковое оружие России, США и Китая

2177
15:16, 13 мая, 2018

На острове Ява из-за извержения вулкана Мерапи эвакуируют жителей

2124
17:41, 11 мая, 2018

Мультимедиа

Жители бывшего военного городка в Пугачево возвращаются домой

Кофемолка – выпуск 54: Александр Ермолаев в гостях у Энвиля Касимова

Удмуртия в минуту: взрывы в Пугачево и закрытие мусорного полигона