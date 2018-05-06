Имя погибшего в Сирии пилота вертолёта увековечат в Саратове

Майор Артём Кулиш погиб 31 декабря при перелёте на аэродром Хама.

Саратов. Имя погибшего в Сирии пилота российского вертолёта Ми-24 Артёма Кулиша увековечат на мемориальной доске в парке Победы в Саратове. Как сообщает L!FE, в церемонии примут участие мать Кулиша, его родственники, школьники, военнослужащие, представители ветеранских организаций региона.

«В парке Победы на Соколовой горе пройдёт митинг и церемония по занесению на мемориал землякам, погибшим в локальных войнах, имени погибшего при исполнении служебно-боевой задачи в Сирийской Арабской Республике старшего лётчика вертолётного звена Ми-24 майора Артёма Кулиша», - рассказал зампредседателя исполкома региональной организации «Боевое братство» Александр Иванников.

Напомним, российский вертолёт Ми-24 потерпел крушение 31 декабря при перелёте на аэродром Хама в Сирии. Оба пилота погибли, борттехник вертолёта получил травмы.