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Имя погибшего в Сирии пилота вертолёта увековечат в Саратове

14:20, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
14:20, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Сирия\n#памятники\n#память\n#пилоты\n#вертолет\n#Саратов
Фото: pixabay.com
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Майор Артём Кулиш погиб 31 декабря при перелёте на аэродром Хама.

Саратов. Имя погибшего в Сирии пилота российского вертолёта Ми-24 Артёма Кулиша увековечат на мемориальной доске в парке Победы в Саратове. Как сообщает L!FE, в церемонии примут участие мать Кулиша, его родственники, школьники, военнослужащие, представители ветеранских организаций региона.

«В парке Победы на Соколовой горе пройдёт митинг и церемония по занесению на мемориал землякам, погибшим в локальных войнах, имени погибшего при исполнении служебно-боевой задачи в Сирийской Арабской Республике старшего лётчика вертолётного звена Ми-24 майора Артёма Кулиша», - рассказал зампредседателя исполкома региональной организации «Боевое братство» Александр Иванников.

Напомним, российский вертолёт Ми-24 потерпел крушение 31 декабря при перелёте на аэродром Хама в Сирии. Оба пилота погибли, борттехник вертолёта получил травмы.

14:20, 06 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
231
0
#Сирия\n#памятники\n#память\n#пилоты\n#вертолет\n#Саратов

 

 

 


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