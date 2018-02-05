Московским школьникам из-за снегопада разрешили не ходить на занятия

В связи с непогодой Сергей Собянин перевел школы на свободное посещение.

Москва. Сергей Собянин разрешил московским школьникам не ходить на занятия из-за снегопада. Градоначальник ввел в образовательных учреждениях города свободное посещение, говорится на сайте мэра российской столицы.

Отмечается, что обрушившийся на столичный регион снег в минувшие выходные вряд ли прекратиться в понедельник. «Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной», - написал Сергей Собянин накануне вечером в своем официальном аккаунте в Twitter.

В связи с этим автомобилистов просят не пользоваться личным транспортом и не парковать машины вблизи деревьев. Подчеркивается, что за сутки произошло более ста случаев их падения на автомобили.

Всего, по данным московского правительства, в столице последствия снегопада ликвидируют почти 16 тыс. единиц снегоуборочной техники, включая 4 тыс. самосвалов. За минувшие сутки из Москвы вывезли около 700 тыс. кубометров снега.

Напомним, накануне в российской столице из-за сильного снегопада было объявлено штормовое предупреждение.