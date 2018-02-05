  • $ 56.04 ↓
  • € 70.1 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Московским школьникам из-за снегопада разрешили не ходить на занятия

      09:15, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      09:15, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      259
      0
      #погода\n#Москва\n#уборка снега\n#Собянин\n#снег\n#школы\n#школьники
      Фото: vk.com
      259
      0

      В связи с непогодой Сергей Собянин перевел школы на свободное посещение.

      Москва. Сергей Собянин разрешил московским школьникам не ходить на занятия из-за снегопада. Градоначальник ввел в образовательных учреждениях города свободное посещение, говорится на сайте мэра российской столицы.  

      Отмечается, что обрушившийся на столичный регион снег в минувшие выходные вряд ли прекратиться в понедельник.  «Сильный снегопад не прекратится ни ночью, ни завтра. Дорожная ситуация будет сложной», - написал Сергей Собянин накануне вечером в своем официальном аккаунте в Twitter.  

      В связи с этим автомобилистов просят не пользоваться личным транспортом и  не парковать машины вблизи деревьев. Подчеркивается, что за сутки произошло более ста случаев их падения на автомобили.  

      Всего, по данным московского правительства, в столице последствия снегопада ликвидируют почти 16 тыс. единиц снегоуборочной техники, включая 4 тыс. самосвалов. За минувшие сутки из Москвы вывезли около 700 тыс. кубометров снега.  

      Напомним, накануне в российской столице из-за сильного снегопада было объявлено штормовое предупреждение

      09:15, 05 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      259
      0
      #погода\n#Москва\n#уборка снега\n#Собянин\n#снег\n#школы\n#школьники

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Водитель насмерть замерз на автомобильной трассе в Удмуртии

      17:13, 29 января, 2018
      16933

      И.о. министра сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова: биография

      7335
      15:14, 01 февраля, 2018

      Власти Ижевска решили всерьез взяться за любителей парковаться на газонах

      7072
      09:00, 01 февраля, 2018

      Зло во имя добра: в Сарапуле мужчины надругались над знакомым, чтобы проучить его

      5366
      08:30, 30 января, 2018

      Выемка документов прошла в лыжном комплексе Кулаковой в Удмуртии

      5344
      12:05, 30 января, 2018

      Россияне увидят суперлуние и затмение Луны

      19:21, 30 января, 2018
      2507

      Спортивный арбитражный суд вернул России первое место на Олимпиаде-2014 в Сочи

      2289
      14:40, 01 февраля, 2018

      Николай Сванидзе и Максим Шевченко подрались в радиоэфире из-за Сталина

      2276
      09:55, 31 января, 2018

      Медики запретили летать Елене Летучей

      2100
      14:52, 29 января, 2018

      Армен Джигарханян вновь попал в больницу

      2047
      17:47, 31 января, 2018

      Пожилого президента Бразилии «похоронили заживо», перестав платить ему пенсию

      19:20, 02 февраля, 2018
      2073

      С Джима Керри сняли обвинения в гибели его подруги

      2030
      17:33, 01 февраля, 2018

      В южнокорейском Пхёнчхане официально открылась Олимпийская деревня

      1923
      11:58, 01 февраля, 2018

      В сети появился новый трейлер пятой части «Такси» Люка Бессона

      1825
      11:55, 29 января, 2018

      Ученые: опиоидные обезболивающие можно заменить спреем для носа

      1806
      20:39, 03 февраля, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      02 февраля, 2018

      Делегация ОАК в Ижевске

      02 февраля, 2018

      День пельменя

      02 февраля, 2018