Штормовое предупреждение объявили в Москве

По словам мэра столицы Сергея Собянина, накануне из-за непогоды погиб один человек, еще двое пострадали.

Москва. В Москве из-за сильного ветра и снегопадов объявили штормовое предупреждение. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, до конца дня в столице ожидается сильный мокрый снег и метель. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

На своей странице в Вконтакте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что накануне из-за разгула стихии погиб один человек, еще двое пострадали, повалены более 350 деревьев.