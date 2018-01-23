  • $ 56.59 ↓
  • € 69.4 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Госдуме предложили сделать обязательным профстандарт для охранников школ после нападений в Перми и Ула-Удэ

      11:28, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      11:28, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      174
      0
      #общество\n#депутаты\n#инициативы\n#стандарты\n#школы\n#охрана\n#Госдума\n#нападение
      Фото: vk.com/duma
      174
      0

      Также в обязательном порядке оснастить образовательные учреждения камерами, металлодетекторами и кнопками экстренного вызова полиции.

      Москва. В Госдуме выступили с инициативой об обязательном соблюдении профессионального стандарта охранника при организации безопасности школы. Как пишет РТ, с такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.  

      По его мнению, нападения на учеников в Перми и Улан-Удэ показали, что российские школы  для охраны должны нанимать сотрудников ЧОПов, способных отразить атаку вооруженных подростков и взрослых. При этом неукоснительно соблюдать профстандарт работника по обеспечению охраны образовательных организаций, принятый Минтрудом в 2015 году.  

      Депутат подчеркнул, что на данный момент он носит рекомендательный характер и соблюдается не во всех регионах страны. В этом случае, считает Выборный, в школах работают  люди, неспособные выполнять свои обязанности, что ставит под угрозу безопасность детей.  

      Кроме того, парламентарий также предлагает в обязательном порядке оснастить каждую школу камерами видеонаблюдения, металлодетекторами и кнопками экстренного вызова полиции.  

      В свою очередь эксперты считают, что установка оборудования не решит основной проблемы. Как рассказал агентству президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, нужно повысить требования к самим охранникам.  

      «Сейчас школы проводят тендеры среди ЧОПов, и побеждает тот, кто предлагает минимальную сумму оплаты. Их сотрудники не из тех, которые могут обеспечить безопасность <…> Сотрудники ЧОПа, который берёт на себя охрану школы, должны быть определённого возраста, обладать соответствующими физическими данными и навыками. Они должны понимать, что входит в их обязанности. Если человек просто наблюдает за проходящими мимо учащимися, то это не охранник, а вахтёр» - подчеркнул он. 

      11:28, 23 января, 2018
      Александра Бобрович
      174
      0
      #общество\n#депутаты\n#инициативы\n#стандарты\n#школы\n#охрана\n#Госдума\n#нападение

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      В Воткинске в одном из садовых массивов насмерть замерз 11-летний школьник

      10:46, 21 января, 2018
      9857

      У погибшей при хлопке газа в Ижевске женщины осталось четверо детей

      7998
      12:29, 17 января, 2018

      Никто в мире этого не делает: уроженка Удмуртии Алина Загитова победила Медведеву на Чемпионате Европы

      7980
      22:58, 20 января, 2018

      Три человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

      6536
      15:10, 17 января, 2018

      Хлопок газа произошел в жилом доме на улице Пушкинской в Ижевске

      6040
      11:48, 17 января, 2018

      В Оренбурге ищут свидетелей убийства предпринимателя и его маленького сына

      16:12, 17 января, 2018
      1111

      Голодный песец, вымогающий улов у рыбака под Норильском, стал хитом Интернета

      1099
      13:58, 18 января, 2018

      В Москве женщина пыталась продать «право первой ночи» на свою 13-летнюю дочь

      1090
      15:56, 18 января, 2018

      В Перми пришла в сознание учительница, пострадавшая во время поножовщины в школе

      1085
      11:25, 16 января, 2018

      Биатлонистки сняли клип в поддержку ульяновских курсантов

      1055
      18:12, 21 января, 2018

      Российские спортсмены могут выступить в Пхёнчхане под флагом СССР

      14:52, 16 января, 2018
      1283

      Метеорит, упавший в окрестностях Детройта, вызвал землетрясение

      1055
      17:21, 17 января, 2018

      Знаменитый футболист Пеле упал в голодный обморок

      988
      18:50, 19 января, 2018

      В Казахстане более 50 человек погибли в сгоревшем автобусе

      962
      11:55, 18 января, 2018

      11 человек погибли и 44 пострадали в аварии с экскурсионным автобусом в Турции

      805
      14:15, 20 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: отсутствие талончиков в больницах и метели

      22 января, 2018

      Два человека погибли в ДТП на дороге Ижевск–Воткинск

      22 января, 2018

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      19 января, 2018