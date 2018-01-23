В Госдуме предложили сделать обязательным профстандарт для охранников школ после нападений в Перми и Ула-Удэ

Также в обязательном порядке оснастить образовательные учреждения камерами, металлодетекторами и кнопками экстренного вызова полиции.

Москва. В Госдуме выступили с инициативой об обязательном соблюдении профессионального стандарта охранника при организации безопасности школы. Как пишет РТ, с такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его мнению, нападения на учеников в Перми и Улан-Удэ показали, что российские школы для охраны должны нанимать сотрудников ЧОПов, способных отразить атаку вооруженных подростков и взрослых. При этом неукоснительно соблюдать профстандарт работника по обеспечению охраны образовательных организаций, принятый Минтрудом в 2015 году.

Депутат подчеркнул, что на данный момент он носит рекомендательный характер и соблюдается не во всех регионах страны. В этом случае, считает Выборный, в школах работают люди, неспособные выполнять свои обязанности, что ставит под угрозу безопасность детей.

Кроме того, парламентарий также предлагает в обязательном порядке оснастить каждую школу камерами видеонаблюдения, металлодетекторами и кнопками экстренного вызова полиции.

В свою очередь эксперты считают, что установка оборудования не решит основной проблемы. Как рассказал агентству президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, нужно повысить требования к самим охранникам.

«Сейчас школы проводят тендеры среди ЧОПов, и побеждает тот, кто предлагает минимальную сумму оплаты. Их сотрудники не из тех, которые могут обеспечить безопасность <…> Сотрудники ЧОПа, который берёт на себя охрану школы, должны быть определённого возраста, обладать соответствующими физическими данными и навыками. Они должны понимать, что входит в их обязанности. Если человек просто наблюдает за проходящими мимо учащимися, то это не охранник, а вахтёр» - подчеркнул он.