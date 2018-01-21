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      Иван Ургант записал видео в поддержку ульяновских курсантов

      10:11, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      10:11, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #видео\n#Москва\n#Ургант\n#Ульяновск
      Фото: 24СМИ
      197
      0

      Видеозапись, где Ургант и его коллеги по шоу танцуют в домашней одежде, опубликована в Instagram «Вечернего Урганта».

      Москва. Россия. Иван Ургант записал видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Видеозапись, где Ургант и его коллеги по шоу танцуют в домашней одежде, опубликована в Instagram «Вечернего Урганта».

      #Satisfaction

      117.9k Likes, 2,441 Comments - Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on Instagram: "#Satisfaction"

      Напомним, что видео появилось в сети 17 января, на нем полуголые будущие летчики танцуют в фуражках, белье и берцах под хит Бенни Бенасси. Прокуратура не нашла в нем нарушений.

      Курсанты УИГА Satisfaction

      Uploaded by ULNFOX info on 2018-01-16.

      10:11, 21 января, 2018
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #видео\n#Москва\n#Ургант\n#Ульяновск

       

       

       

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