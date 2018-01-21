Иван Ургант записал видео в поддержку ульяновских курсантов

Видеозапись, где Ургант и его коллеги по шоу танцуют в домашней одежде, опубликована в Instagram «Вечернего Урганта».

Москва. Россия. Иван Ургант записал видео в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации. Видеозапись, где Ургант и его коллеги по шоу танцуют в домашней одежде, опубликована в Instagram «Вечернего Урганта».

#Satisfaction 117.9k Likes, 2,441 Comments - Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on Instagram: "#Satisfaction"

Напомним, что видео появилось в сети 17 января, на нем полуголые будущие летчики танцуют в фуражках, белье и берцах под хит Бенни Бенасси. Прокуратура не нашла в нем нарушений.