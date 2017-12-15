Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года

Избирательная компания начнется после вступления в силу соответствующего постановления.

Москва. Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 15 декабря, официально назначил дату выборов президента России. Как пишет Интерфакс, выбирать главу государства россияне будут 18 марта 2018 года.

Глава комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что постановление о назначении даты выборов вступит в силу после публикации в понедельник, 18 декабря.

Отмечается, что после этого будет дан старт избирательной компании кандидатов.

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Помимо главы государства о своем желании баллотироваться в президенты сообщили бизнес-омбудсмен Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак.