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      В юбилей Октября крейсер «Аврора» украсили семью тысячами гвоздик

      19:21, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      19:21, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      126
      0
      #акция\n#Санкт-Петербург\n#музей\n#революция\n#юбилей\n#корабли
      Фото: pixabay.com
      126
      0

      Цветы собрали в рамках специальной акции, организованной общественным движением.  

      Санкт-Петербург. Столетие Октябрьской революции в городе на Неве отметили акцией «Три гвоздики для крейсера «Аврора». Ее участники купили и принесли к месту швартовки легендарного корабля более 7 тысяч красных цветов, пишут «Известия»

      Организаторы подчеркивают, что представляют гражданское общество и не связаны ни с какими политическими партиями. Также отмечается, что акцию провели в память о событии, которое нельзя игнорировать – вековом юбилее Октября. 

      Крейсер «Аврора» покинул верфь в 1903 году. В период до 1917 года корабль прошел более 100 тысяч миль, участвовал в трех войнах, а также крупнейшем в XX веке морском сражении русского флота - Цусимском. 

      Согласно официальной версии советских историков, в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года по новому стилю крейсер «Аврора» вошел в устье Невы и дал холостой залп из носового орудия. Это послужило сигналом для начала штурма Зимнего дворца революционными солдатами и матросами.

      Впоследствии из «Авроры» сделали плавучий музей революции. С тех пор корабль находится на постоянной стоянке в том месте, откуда был сделан исторический залп.   

      Периодически крейсер проходит плановые ремонты. Последний по времени проводился с сентября 2014 года до июня 2016 года на Кронштадтском заводе.

      19:21, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      126
      0
      #акция\n#Санкт-Петербург\n#музей\n#революция\n#юбилей\n#корабли

       

       

       

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