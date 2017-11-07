В юбилей Октября крейсер «Аврора» украсили семью тысячами гвоздик

Цветы собрали в рамках специальной акции, организованной общественным движением.

Санкт-Петербург. Столетие Октябрьской революции в городе на Неве отметили акцией «Три гвоздики для крейсера «Аврора». Ее участники купили и принесли к месту швартовки легендарного корабля более 7 тысяч красных цветов, пишут «Известия».

Организаторы подчеркивают, что представляют гражданское общество и не связаны ни с какими политическими партиями. Также отмечается, что акцию провели в память о событии, которое нельзя игнорировать – вековом юбилее Октября.

Крейсер «Аврора» покинул верфь в 1903 году. В период до 1917 года корабль прошел более 100 тысяч миль, участвовал в трех войнах, а также крупнейшем в XX веке морском сражении русского флота - Цусимском.

Согласно официальной версии советских историков, в ночь с 7 на 8 ноября 1917 года по новому стилю крейсер «Аврора» вошел в устье Невы и дал холостой залп из носового орудия. Это послужило сигналом для начала штурма Зимнего дворца революционными солдатами и матросами.

Впоследствии из «Авроры» сделали плавучий музей революции. С тех пор корабль находится на постоянной стоянке в том месте, откуда был сделан исторический залп.

Периодически крейсер проходит плановые ремонты. Последний по времени проводился с сентября 2014 года до июня 2016 года на Кронштадтском заводе.