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      «Почта России» разберется с массовой кражей посылок в Ростовской области

      20:49, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      20:49, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      83
      0
      #общество\n#Почта России
      Фото: Минкомсвязь России
      83
      0

      Местный житель обнаружил в зарослях камыша сотни опустошенных почтовых отправлений из китайского интернет-магазина.

      Ростовская область. Руководство «Почты России» пообещало разобраться с массовой кражей посылок в Ростовской области. Как пишет Эхо Москвы, сотни опустошенных почтовых отправлений из китайского интернет-магазина обнаружил в зарослях камыша один из местных жителей.

      Содержимого посылок обнаружить не удалось. Почтовики обещают, что сотрудников, совершивших кражи ждут увольнения.

      Разобраться в произошедшем пообещали и сотрудники прокуратуры. Адресатам обещают дать разъяснения о порядке получения компенсаций. Пока не ясно идет ли речь о халатности сотрудников «Почты России» или банальной краже в крупном размере.

      20:49, 23 июля, 2017
      Ксения Чернова
      83
      0
      #общество\n#Почта России

       

       

       

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