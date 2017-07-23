«Почта России» разберется с массовой кражей посылок в Ростовской области

Местный житель обнаружил в зарослях камыша сотни опустошенных почтовых отправлений из китайского интернет-магазина.

Ростовская область. Руководство «Почты России» пообещало разобраться с массовой кражей посылок в Ростовской области. Как пишет Эхо Москвы, сотни опустошенных почтовых отправлений из китайского интернет-магазина обнаружил в зарослях камыша один из местных жителей.

Содержимого посылок обнаружить не удалось. Почтовики обещают, что сотрудников, совершивших кражи ждут увольнения.

Разобраться в произошедшем пообещали и сотрудники прокуратуры. Адресатам обещают дать разъяснения о порядке получения компенсаций. Пока не ясно идет ли речь о халатности сотрудников «Почты России» или банальной краже в крупном размере.