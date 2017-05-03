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      Облившие зеленкой блогера Варламова в Ставрополе получили двое суток ареста и штраф 500 рублей

      13:52, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      13:52, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #блог\n#Илья Варламов\n#блогер\n#нападение\n#административная ответственность
      Фото: varlamov.ru
      85
      0

      Участников нападения привлекли к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство.

      Москва. Напавшие на блогера Илью Варламова в Ставрополе получили двое суток ареста и штраф в размере 500 рублей. Октябрьский районный суд Ставрополя расценил действия злоумышленников как административное правонарушение, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), говорится в блоге Варламова.

      В своем сообщении блогер также заявил, что продолжит добиваться уголовного дела для всех причастных лиц к инциденту.

      Напомним, 26 апреля неизвестные напали на Илью Варламова в аэропорту Ставрополя и облили зеленкой на глазах у полиции. Позднее злоумышленники еще раз облили блогера зеленкой.

      НА МЕНЯ НАПАЛИ ВТОРОЙ РАЗ Облили зеленкой, таранят машину. Все как в фильмах. Подробности все у меня на сайте.

      2,141 Likes, 222 Comments - Ilya Varlamov (@varlamov) on Instagram: "НА МЕНЯ НАПАЛИ ВТОРОЙ РАЗ Облили зеленкой, таранят машину. Все как в фильмах. Подробности все у..."

      13:52, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      85
      0
      #блог\n#Илья Варламов\n#блогер\n#нападение\n#административная ответственность
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