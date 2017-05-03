Облившие зеленкой блогера Варламова в Ставрополе получили двое суток ареста и штраф 500 рублей

Участников нападения привлекли к административной ответственности по статье за мелкое хулиганство.

Москва. Напавшие на блогера Илью Варламова в Ставрополе получили двое суток ареста и штраф в размере 500 рублей. Октябрьский районный суд Ставрополя расценил действия злоумышленников как административное правонарушение, предусмотренных частью 1 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), говорится в блоге Варламова.

В своем сообщении блогер также заявил, что продолжит добиваться уголовного дела для всех причастных лиц к инциденту.

Напомним, 26 апреля неизвестные напали на Илью Варламова в аэропорту Ставрополя и облили зеленкой на глазах у полиции. Позднее злоумышленники еще раз облили блогера зеленкой.