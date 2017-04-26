Блогера Илью Варламова облили зеленкой в аэропорту Ставрополя

Инцидент произошел на глазах у полицейских.

Ставрополь. Неизвестные напали на популярного блогера Илью Варламова в аэропорту Ставрополя. Его облили зеленкой и несколько раз ударили на глазах полицейских, сообщается в блоге Варламова.

«Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили», - говорится в сообщении.

Варламов сообщил, что собирается написать заявление в органы внутренних дел, так как нападавшие испортили технику.

Илья Варламов on Twitter Всем привет