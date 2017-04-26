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      Блогера Илью Варламова облили зеленкой в аэропорту Ставрополя

      13:10, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:10, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      178
      0
      #блог\n#Ставрополье\n#Илья Варламов\n#блогер\n#происшествие\n#нападение
      Фото: twitter.com/Kartoteka_ru
      178
      0

      Инцидент произошел на глазах у полицейских.

      Ставрополь. Неизвестные напали на популярного блогера Илью Варламова в аэропорту Ставрополя. Его облили зеленкой и несколько раз ударили на глазах полицейских, сообщается в блоге Варламова.

      «Вышел из аэропорта, стояла группа людей с цветами, какие-то ребята. Я вообще не понял что произошло. Сразу напали, залили глаза зеленкой, йодом, еще чем-то непонятным, то есть там жидкости было много, закидали тортами. Все что в арсенале было, все полетело, но я особо ничего не видел, потому что мне глаза сразу залили», - говорится в сообщении.

      Варламов сообщил, что собирается написать заявление в органы внутренних дел, так как нападавшие испортили технику.

      Илья Варламов on Twitter

      Всем привет

      Варламов в зелёнке!!!

      Uploaded by Stavropol Trend on 2017-04-26.

      13:10, 26 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      178
      0
      #блог\n#Ставрополье\n#Илья Варламов\n#блогер\n#происшествие\n#нападение
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