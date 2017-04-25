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      Китайская торговая площадка AliExpress запустила доставку по России за один день

      10:54, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:54, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      187
      0
      #сайт\n#покупатели\n#доставка\n#онлайн\n#покупки
      Фото: pixabay.com
      187
      0

      Это будет касаться товаров, находящихся на складах в пределах страны.

      Москва. По России товары, заказанные с сайта китайской торговой площадки AliExpress, теперь будут доставляться за один день при условии наличия продукции на складах в пределах страны. Пока что новый формат доставки распространяется в разделе «Молл» на смартфоны Apple и Samsung, ноутбуки ASUS и Lenovo, наушники Philips, сообщает «Интерфакс».

      Ускоренная доставка доступна для жителей 20 крупных городов России. Еще в 50 городов товары будут транспортировать в течение 1-3 дней.

      В будущем AliExpress планирует расширить географию и ассортимент ускоренной доставки.

      Транспортными услугами будет заниматься китайская логистическая компания Cainiao, открывшая филиал в России в конце 2016 года. 

      10:54, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      187
      0
      #сайт\n#покупатели\n#доставка\n#онлайн\n#покупки
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