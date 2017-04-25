Китайская торговая площадка AliExpress запустила доставку по России за один день

Это будет касаться товаров, находящихся на складах в пределах страны.

Москва. По России товары, заказанные с сайта китайской торговой площадки AliExpress, теперь будут доставляться за один день при условии наличия продукции на складах в пределах страны. Пока что новый формат доставки распространяется в разделе «Молл» на смартфоны Apple и Samsung, ноутбуки ASUS и Lenovo, наушники Philips, сообщает «Интерфакс».

Ускоренная доставка доступна для жителей 20 крупных городов России. Еще в 50 городов товары будут транспортировать в течение 1-3 дней.

В будущем AliExpress планирует расширить географию и ассортимент ускоренной доставки.

Транспортными услугами будет заниматься китайская логистическая компания Cainiao, открывшая филиал в России в конце 2016 года.