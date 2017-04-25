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      19-летний сын чиновницы, прикуривший от Вечного огня на Ямале, публично извинился

      09:56, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      09:56, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      154
      0
      #власть и чиновники\n#Вечный Огонь\n#хулиганство
      Фото: life.ru
      154
      0

      В своем видеообращении он назвал себя патриотом и возложил цветы к Вечному огню.

      Салехард. Ямал. В Салехарде 19-летний сын чиновницы Владимир Анисимов, прикуривший от Вечного огня, раскаялся в своем поступке и принес публичные извинения, записав видеообращение. Он отметил, что больше не совершит подобных поступков, назвал себя патриотом и возложил цветы к Вечному огню, сообщает «Лайф».

      «Мы сделали очень большую ошибку и хотим за нее извиниться перед ветеранами и гражданами России. Это было сделано не из корыстных целей, это была глупость», - комментирует Анисимов.

      В понедельник, 24 апреля, в соцсетях появились фотографии молодого человека, позирующего с сигаретой возле Вечного огня, прикуривая ее. Матерью «поджигателя» является чиновница в аппарате губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.


      09:56, 25 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      154
      0
      #власть и чиновники\n#Вечный Огонь\n#хулиганство
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