Предполагаемый организатор теракта в питерском метро признал вину

Аброр Азимов был задержан днем ранее.

Москва. Предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброр Азимов признал свою вину. Следственный комитет России попросил суд отправить 26-летнего подозреваемого в изолятор, сообщает «РБК».

«Он признает вину», — заявил адвокат Азимова Армен Задоян.

Сотрудники ФСБ задержали его в понедельник, 17 апреля, в Подмосковье. По данным службы безопасности, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Акбарджона Джалилова. В настоящее время следственный комитет устанавливает роль Азимова.

В 2016 году Азимов дважды был в Турции. Второй раз он вернулся в Россию через Сеул. По данным турецких СМИ, Джалилов около года нелегально находился в Турции и был депортирован за месяц до теракта.

3 апреля Джалилов привел в действие взрывное устройство на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате более 60 человек пострадали, 15 - погибли.

После теракта СКР провел обыски у людей, которые контактировали с Джалиловым. 6 апреля в Москве и Петербурге задержали 8 человек по подозрению в пособничестве. У задержанных дома обнаружили огнестрельное оружие, взрывное устройство и боеприпасы.

7 апреля были арестованы два предполагаемых соучастника – Содик Ортиков и Шохиста Каримова.