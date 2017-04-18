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      Предполагаемый организатор теракта в питерском метро признал вину

      17:12, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:12, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      72
      0
      #теракт\n#преступность\n#вина\n#Питер\n#задержание
      Фото: twitter.com/crimerussia
      72
      0

      Аброр Азимов был задержан днем ранее.

      Москва. Предполагаемый организатор теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброр Азимов признал свою вину. Следственный комитет России попросил суд отправить 26-летнего подозреваемого в изолятор, сообщает «РБК».

      «Он признает вину», — заявил адвокат Азимова Армен Задоян.

      Сотрудники ФСБ задержали его в понедельник, 17 апреля, в Подмосковье. По данным службы безопасности, Азимов «осуществил подготовку террориста-смертника» Акбарджона Джалилова. В настоящее время следственный комитет устанавливает роль Азимова.

      В 2016 году Азимов дважды был в Турции. Второй раз он вернулся в Россию через Сеул. По данным турецких СМИ, Джалилов около года нелегально находился в Турции и был депортирован за месяц до теракта.

      3 апреля Джалилов привел в действие взрывное устройство на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате более 60 человек пострадали, 15 - погибли.  

      После теракта СКР провел обыски у людей, которые контактировали с Джалиловым. 6 апреля в Москве и Петербурге задержали 8 человек по подозрению в пособничестве. У задержанных дома обнаружили огнестрельное оружие, взрывное устройство и боеприпасы.

      7 апреля были арестованы два предполагаемых соучастника – Содик Ортиков и Шохиста Каримова. 

      17:12, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      72
      0
      #теракт\n#преступность\n#вина\n#Питер\n#задержание
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