ФСБ задержала одного из организаторов теракта в Петербурге по телефонным контактам

Им оказался гражданин России Аброр Азимов.

Московская область. Сотрудники ФСБ задержали предполагаемого организатора теракта в метро в Санкт-Петербурге в понедельник, 17 апреля. Им оказался гражданин России Аброр Азимов, сообщает «Коммерсантъ». Преступника удалось вычислить в ходе проверки телефонных контактов смертника Акбаржона Джалилова, взорвавшего бомбу в метро.

В понедельник Азимов приобрел несколько новых сотовых телефонов и сим-карты. Преступник выдал свое месторасположение после того, как активировал одну из карт. Сотрудники ФСБ задержали Аброра Азимова у железнодорожного перехода в Одинцовском районе Подмосковья.

При задержании у преступника обнаружили заряженный пистолет Макарова. После вопроса участников операции, догадывается ли тот, за что его задержали, Азимов ответил утвердительно.

По данным ФСБ, Аброр Азимов – один из организаторов теракта в питерском метро. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что задержанный является соучастником, но его роль следствие еще устанавливает.

После задержания Азимова доставили на допрос в СКР. Во вторник, 18 апреля, суд изберет меру пресечения новому фигуранту дела, а следствие предъявит официальные обвинения ранее арестованным соратникам.

Азимов после теракта 3 апреля не появлялся в снимаемой квартире и избавился от телефонов. Следствию было известно то, что он с двумя другими предполагаемыми соучастниками преступления, Садыком Ортиковым и Шохистой Каримовой, арестованных ранее, работал в кафе «Лесное» на Минском шоссе и жил поблизости от него.

По данным источников, Азимов – единственный, с кем Джалилов связался по телефону перед совершением взрыва. По предварительным данным, Джалилов в последнем телефонном разговоре с Азимовым сообщил ему о готовности совершить теракт. Позднее Азимов передал информацию другим соучастникам, включая задержанного Ортикова.

В понедельник, 3 апреля, в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв на перегоне станций метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами теракта стали 14 человек.

4 апреля следствие установило исполнителя теракта. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения.