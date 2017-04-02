Причиной смерти Евтушенко стал рак

Заболевание у поэта обнаружили «в необратимой форме».

США. Причиной смерти Евгения Евтушенко стал ранее диагностированный рак «в необратимой форме». Об этом со ссылкой на друга семьи Михаила Моргулиса пишет «РБК».

«После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни», - сказал Моргулис.

Однако, с момента обнаружения заболевания прошло меньше месяца.

По словам сына поэта, впервые рак у его отца диагностировали около шести лет назад. Тогда Евтушенко удалили часть почки, но болезнь вновь вернулась.

Напомним, в субботу, 1 апреля, Евтушенко госпитализировали. Сообщалось, что его состояние в норме. Спустя несколько часов стало известно, что поэт скончался.

Евгению Евтушенко было 84 года. Он известен не только как поэт, но также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актёр. В 1991 году уехал с семьёй в США - преподавать в университете города Талса в Оклахоме. Похоронят его в Переделкино. Об этом Евтушенко просил своих родственников еще при жизни.