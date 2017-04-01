Евгений Евтушенко скончался в США

Поэта похоронят в подмосковном Переделкино.

США. В США скончался знаменитый поэт Евгений Евтушенко. Как пишет Росбалт, ему было 84 года.

О смерти поэта сообщил почетный консул Белоруссии в Америке Михаил Моргулис.

«Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — цитирует издание его слова.

Ранее сообщалось, что поэт был госпитализирован. «Женя в крайнем тяжелом состоянии, сейчас он не может разговаривать, на нем кислородная маска», — сказала его супруга Мария Новикова.

Поэта похоронят в подмосковном Переделкино. Об этом при жизни просил он сам сам.

Наша справка: Евгений Евтушенко — советский и российский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. С 1991 года поэт жил в США, однако регулярно выступал в России.