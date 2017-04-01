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      Евгений Евтушенко скончался в США

      21:29, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      21:29, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      181
      0
      #культура\n#общество\n#траур\n#США\n#Россия
      Фото: Wikimedia Commons
      181
      0

      Поэта похоронят в подмосковном Переделкино.

      США. В США скончался знаменитый поэт Евгений Евтушенко. Как пишет Росбалт, ему было 84 года.

      О смерти поэта сообщил почетный консул Белоруссии в Америке Михаил Моргулис.

       «Пять минут назад Евгений Александрович отошел в вечность», — цитирует издание его слова. 

      Ранее сообщалось, что поэт был госпитализирован. «Женя в крайнем тяжелом состоянии, сейчас он не может разговаривать, на нем кислородная маска», — сказала его супруга Мария Новикова.

      Поэта похоронят в подмосковном Переделкино. Об этом при жизни просил он сам сам.

      Наша справка: Евгений Евтушенко — советский и российский поэт. Получил известность также как прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер. С 1991 года поэт жил в США, однако регулярно выступал в России. 

      21:29, 01 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      181
      0
      #культура\n#общество\n#траур\n#США\n#Россия
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