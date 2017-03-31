Крымский единый билет станет доступным за 60 дней до поездки

Купить проездной можно на сайте РЖД, в кассах любого железнодорожного вокзала и агентских сетей АО «ФПК» (дочернее общество РЖД).

Москва. Единый билет в Крым теперь оформляется за 60 дней до поездки. Ранее это можно было сделать за 45 дней, сообщается на официальном сайте Правительства России.

Единый тариф включает в себя билет на поезд до Краснодара или Анапы, стоимость переправы на пароме и дорога на автобусе до одного из семи городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта.

Согласно опубликованному документу, «единый билет можно приобрести одновременно с оформлением или представлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за 24 часа до отправления автобуса».

Стоимость талона на автобус/паром осталась на уровне 2016 года: 380-700 рублей – из Анапы, 560-820 рублей – из Краснодара.