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      Крымский единый билет станет доступным за 60 дней до поездки

      11:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      11:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      32
      0
      #отдых\n#тарифы и цены\n#Крым\n#отпуск\n#проездной
      Фото: commons.wikimedia.org
      32
      0

      Купить проездной можно на сайте РЖД, в кассах любого железнодорожного вокзала и агентских сетей АО «ФПК» (дочернее общество РЖД).

      Москва. Единый билет в Крым теперь оформляется за 60 дней до поездки. Ранее это можно было сделать за 45 дней, сообщается на официальном сайте Правительства России.

      Единый тариф включает в себя билет на поезд до Краснодара или Анапы, стоимость переправы на пароме и дорога на автобусе до одного из семи городов Крымского полуострова: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта.

      Согласно опубликованному документу, «единый билет можно приобрести одновременно с оформлением или представлением билета на поезд до Краснодара и Анапы не позднее чем за 24 часа до отправления автобуса».

      Стоимость талона на автобус/паром осталась на уровне 2016 года: 380-700 рублей – из Анапы, 560-820 рублей – из Краснодара. 

      11:35, 31 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      32
      0
      #отдых\n#тарифы и цены\n#Крым\n#отпуск\n#проездной
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