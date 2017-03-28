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      Верховный суд России разрешил перевозить детей без автокресел

      15:15, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      15:15, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      211
      0
      #дети\n#автомобилисты\n#родители
      Фото: pixabay.com
      211
      0

      Это возможно при определенных условиях.

      Москва. Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресел. Вместо них допустимо использовать альтернативные специальные средства в сочетании с ремнями безопасности, пишет «РАПСИ».

      Это решение было принято на основе дела жителя Екатеринбурга. В мае 2010 года его оштрафовали на 3000 рублей за перевозку ребенка без автокресла. Вместо него водитель использовал детское удерживающее устройство в сочетании с ремнем безопасности и пытался доказать, что он имеет на это право. ГИБДД, Верх-Исетский суд Екатеринбурга и Свердловский областной суд позицию водителя не поддержали.

      Судья Верховного суда России Владимир Меркулов согласился, что детское удерживающее устройство соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и может использоваться для перевозки детей.

      В результате административное дело в отношении истца прекратили и отменили решения судов о штрафе. Родители-автолюбители теперь могут ссылаться на постановление Верховного судьи России Владимира Меркулова, чтобы избежать штрафов из-за отсутствия автокресла. 

      15:15, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      211
      0
      #дети\n#автомобилисты\n#родители
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