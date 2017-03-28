Верховный суд России разрешил перевозить детей без автокресел

Это возможно при определенных условиях.

Москва. Верховный суд России разрешил родителям перевозить детей до 12 лет без автокресел. Вместо них допустимо использовать альтернативные специальные средства в сочетании с ремнями безопасности, пишет «РАПСИ».

Это решение было принято на основе дела жителя Екатеринбурга. В мае 2010 года его оштрафовали на 3000 рублей за перевозку ребенка без автокресла. Вместо него водитель использовал детское удерживающее устройство в сочетании с ремнем безопасности и пытался доказать, что он имеет на это право. ГИБДД, Верх-Исетский суд Екатеринбурга и Свердловский областной суд позицию водителя не поддержали.

Судья Верховного суда России Владимир Меркулов согласился, что детское удерживающее устройство соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и может использоваться для перевозки детей.

В результате административное дело в отношении истца прекратили и отменили решения судов о штрафе. Родители-автолюбители теперь могут ссылаться на постановление Верховного судьи России Владимира Меркулова, чтобы избежать штрафов из-за отсутствия автокресла.