«Одноклассникам» исполнилось 11 лет

Первая в России социальная сеть отметила День Рождения.

Россия. В минувшее воскресенье, 26 марта, одна из популярных соцсетей «Одноклассники» отметила 11-летие. Сегодня каждый третий россиянин зарегистрирован здесь, сообщает «НТВ».

Технический директор Андрей Губа говорит: «Сейчас насчитывается 73 миллиона уникальных пользователей в месяц. И мы достигли цифр в 18 миллионов фотографий в день, порядка 180 миллионов лайков».

За 11 лет работы «Одноклассники» превратились в одну из крупнейших развлекательных российских площадок. Здесь можно общаться, делиться фотографиями, следить за последними новостями, смотреть любимые сериалы.

«У нас примерно 41 минуту в среднем человек проводит в социальной сети. Это довольно большой период времени. И из всех сайтов и социальных сетей мы здесь показываем лидирующие позиции», сообщает пресс-секретарь проекта Анастасия Жбанова.