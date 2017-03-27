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      «Одноклассникам» исполнилось 11 лет

      19:40, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      19:40, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      72
      0
      #день рождения\n#Одноклассники\n#соцсети
      Фото: pixabay.com
      72
      0

      Первая в России социальная сеть отметила День Рождения.

      Россия. В минувшее воскресенье, 26 марта, одна из популярных соцсетей «Одноклассники» отметила 11-летие. Сегодня каждый третий россиянин зарегистрирован здесь, сообщает «НТВ».

      Технический директор Андрей Губа говорит: «Сейчас насчитывается 73 миллиона уникальных пользователей в месяц. И мы достигли цифр в 18 миллионов фотографий в день, порядка 180 миллионов лайков».

      За 11 лет работы «Одноклассники» превратились в одну из крупнейших развлекательных российских площадок. Здесь можно общаться, делиться фотографиями, следить за последними новостями, смотреть любимые сериалы.

      «У нас примерно 41 минуту в среднем человек проводит в социальной сети. Это довольно большой период времени. И из всех сайтов и социальных сетей мы здесь показываем лидирующие позиции», сообщает пресс-секретарь проекта Анастасия Жбанова.

      19:40, 27 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      72
      0
      #день рождения\n#Одноклассники\n#соцсети
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