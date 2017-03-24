  • $ 57.52 ↓
  • € 62.1 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      На Алтае безымянную гору назвали в честь «Газпрома»

      14:30, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      14:30, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      65
      0
      #Газпром\n#горы
      Фото: pixabay.com
      65
      0

      Об этом сообщила пресс-служба компании.

      Москва. Безымянную гору Алтая решили назвать в честь «Газпрома». Об этом стало известно в четверг, 23 марта, на встрече Председателя Правления «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правительства Республики Алтай Александра Бердникова, сообщает пресс-служба «Газпрома».

      На ней Бердников передал сертификат о присвоении безымянной алтайской вершине имени «Гора Газпром».

      Гора расположена на Курайском хребте. Ее высота – 3341 м.

      На встрече рассматривался вопрос об инвестировании в газификацию региона. Планируется построить газопровод протяженностью 418,6 км. Для этого выделят более 4 млрд рублей.

      В мае 2016 года в одну из гималайских вершин назвали именем украинской летчицы Надежды Савченко.

      14:30, 24 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      65
      0
      #Газпром\n#горы
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа