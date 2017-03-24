На Алтае безымянную гору назвали в честь «Газпрома»

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Москва. Безымянную гору Алтая решили назвать в честь «Газпрома». Об этом стало известно в четверг, 23 марта, на встрече Председателя Правления «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правительства Республики Алтай Александра Бердникова, сообщает пресс-служба «Газпрома».

На ней Бердников передал сертификат о присвоении безымянной алтайской вершине имени «Гора Газпром».

Гора расположена на Курайском хребте. Ее высота – 3341 м.

На встрече рассматривался вопрос об инвестировании в газификацию региона. Планируется построить газопровод протяженностью 418,6 км. Для этого выделят более 4 млрд рублей.

В мае 2016 года в одну из гималайских вершин назвали именем украинской летчицы Надежды Савченко.