Дениса Мантурова повысили до вице-премьера

Москва. В правительстве России появилась новая должность: вице-премьер – министр промышленности и торговли. Ее занял Денис Мантуров, возглавлявший до недавнего времени Минпромторг.

Указ о назначении подписал 15 июля президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля. Ранее в тот же день в соответствии с новой редакцией Конституции кандидатуру нового вице-премьера согласовали депутаты Госдумы.

Выступая на пленарном заседании нижней палаты, Мантуров заявил, что Россия в состоянии справиться с санкциями Запада, хотя они способны нанести определенный ущерб промышленности, бизнесу и благосостоянию населения. Также он отметил, что наша страна должна уйти от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.

Наша справка: Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске.

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Социология» (1994 год) и аспирантуру этого вуза (1997 год). Защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук. Также окончил докторантуру Московского авиационного института (2000-2002 годы) и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «Юриспруденция» (2006 год).

В 1998-2000 годах работал заместителем генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».

2000-2001 гг. – коммерческий директор ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля».

2001-2003 гг. – заместитель председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация».

2003-2007 гг. – генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром».

11 сентября 2007 года назначен заместителем министра промышленности и энергетики России.

С 19 мая 2008 года – замминистра промышленности и торговли России.

С 2012 года – глава Минпромторга РФ.