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Дениса Мантурова повысили до вице-премьера

16:42, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
Дениса Мантурова повысили до вице-премьера
16:42, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#власть\n#Правительство РФ\n#Владимир Путин\n#чиновники\n#кадры\n#Минпромторг\n#назначения
Фото: government.ru
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При этом он сохранил пост министра промышленности и торговли.

Москва. В правительстве России появилась новая должность: вице-премьер – министр промышленности и торговли. Ее занял Денис Мантуров, возглавлявший до недавнего времени Минпромторг.

Указ о назначении подписал 15 июля президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля. Ранее в тот же день в соответствии с новой редакцией Конституции кандидатуру нового вице-премьера согласовали депутаты Госдумы.

Выступая на пленарном заседании нижней палаты, Мантуров заявил, что Россия в состоянии справиться с санкциями Запада, хотя они способны нанести определенный ущерб промышленности, бизнесу и благосостоянию населения. Также он отметил, что наша страна должна уйти от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета.

Наша справка: Денис Валентинович Мантуров родился 23 февраля 1969 года в Мурманске.

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Социология» (1994 год) и аспирантуру этого вуза (1997 год). Защитил диссертацию на степень кандидата экономических наук. Также окончил докторантуру Московского авиационного института (2000-2002 годы) и Российскую академию государственной службы при президенте России по специальности «Юриспруденция» (2006 год).

В 1998-2000 годах работал заместителем генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».

2000-2001 гг. – коммерческий директор ОАО «Московский вертолетный завод им. М. Л. Миля».

2001-2003 гг. – заместитель председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация».

2003-2007 гг. – генеральный директор ОАО «ОПК «Оборонпром».

11 сентября 2007 года назначен заместителем министра промышленности и энергетики России.

С 19 мая 2008 года – замминистра промышленности и торговли России.

С 2012 года – глава Минпромторга РФ.

16:42, 15 июля, 2022
Евгений Кандаков
58
0
#власть\n#Правительство РФ\n#Владимир Путин\n#чиновники\n#кадры\n#Минпромторг\n#назначения