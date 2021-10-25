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Путин потребовал от губернаторов закрыть ночные кафе

13:38, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
Путин потребовал от губернаторов закрыть ночные кафе
13:38, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
122
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#Владимир Путин\n#губернаторы\n#коронавирус\n#вакцинация\n#экономика\n#локдаун\n#бизнес\n#общепит\n#выходные\n#ограничения\n#запреты
Фото: pixabay.com
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Также президент поручил давать работникам по 2 выходных при вакцинации.

Москва. Главы регионов должны принять меры по прекращению работы заведений общепита в ночное время. Поручение об этом дал президент России Владимир Путин 24 октября, сообщается на официальном сайте Кремля.

Также губернаторов обязали ввести самоизоляцию для лиц старше 60 лет, не прошедших вакцинацию, и повысить темпы прививочной кампании.

Рекомендовано отменить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Посещение некоторых организаций станет возможным только для вакцинированных, переболевших или с отрицательным ПЦР-тестом.

Работодателям предписано перевести на удаленку сотрудников старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Кроме того, они должны предоставить по 2 оплачиваемых выходных работникам, желающим привиться от COVID-19.

Напомним, ранее в России объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Власти регионов имеют право продлить эти «каникулы» в случае сохранения высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. В ряде субъектов Федерации вводят запреты на посещение мероприятий без QR-кодов, подтверждающих наличие прививки от коронавируса или недавно перенесенного COVID-19.

13:38, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
122
0
#Владимир Путин\n#губернаторы\n#коронавирус\n#вакцинация\n#экономика\n#локдаун\n#бизнес\n#общепит\n#выходные\n#ограничения\n#запреты
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