Путин расторг Договор по открытому небу

Ранее соблюдать его отказались США.



Москва. Россия официально вышла из международного Договора по открытому небу (ДОН). Закон об этом, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации подписал президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

Договор по открытому небу позволяет странам-участникам инспектировать с воздуха военную активность на территории друг друга. Его подписали в 1992 году в Хельсинки представители 23 государств, входящих в ОБСЕ. Россия присоединилась к ДОН в 2001 году.

Москва начала подготовку к денонсации договора после того, как из него вышли США. Президент Дональд Трамп объявил об этом в мае 2020 года. Причиной были названы введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты над Калининградской областью и на границе с Южной Осетией и Абхазией. Россия эти претензии отвергла.