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Путин расторг Договор по открытому небу

14:09, 07 июня, 2021
Евгений Кандаков
Путин расторг Договор по открытому небу
14:09, 07 июня, 2021
Евгений Кандаков
141
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#Россия\n#США\n#ОБСЕ\n#политика\n#Владимир Путин\n#договор\n#небо\n#разведка\n#авиация
Фото: pixabay.com
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Ранее соблюдать его отказались США.

Москва. Россия официально вышла из международного Договора по открытому небу (ДОН). Закон об этом, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации подписал президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

Договор по открытому небу позволяет странам-участникам инспектировать с воздуха военную активность на территории друг друга. Его подписали в 1992 году в Хельсинки представители 23 государств, входящих в ОБСЕ. Россия присоединилась к ДОН в 2001 году.

Москва начала подготовку к денонсации договора после того, как из него вышли США. Президент Дональд Трамп объявил об этом в мае 2020 года. Причиной были названы введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты над Калининградской областью и на границе с Южной Осетией и Абхазией. Россия эти претензии отвергла.

14:09, 07 июня, 2021
Евгений Кандаков
141
0
#Россия\n#США\n#ОБСЕ\n#политика\n#Владимир Путин\n#договор\n#небо\n#разведка\n#авиация