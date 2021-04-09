Сергея Меняйло назначили исполняющим обязанности главы Северной Осетии

Ранее президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий бывшего руководителя региона Вячеслава Битарова.



Владикавказ. Северная Осетия. Врио главы Северной Осетии стал бывший полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Указ об этом подписал Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент предложил Сергею Меняйло новый пост во время беседы по видеоконференцсвязи. Тот согласился.

В должности руководителя Северной Осетии Сергей Меняйло намерен разработать комплексную программу социально-экономического развития республики. В связи с этим он заявил, что попросит правительство включить Северную Осетию в соответствующий перечень индивидуальной поддержки регионов. Программа будет разработана с учетом реализации национальных проектов. Кроме того, Меняйло пообещал, основываясь на опыте сибирских регионов, привлекать к участию в указанной программе госкорпорации, крупные промышленные предприятия и агрохолдинги, а также местный бизнес.

Ранее президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.