Путин упразднил два федеральных агентства

Соответствующий указ уже подписан.



Ново-Огарево. Московская область. Президент России ликвидировал Роспечать и Россвязь. Указ об этом размещен на официальном сайте Кремля.

Функции Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также Федерального агентства связи переходят к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Минцифры назначено также правопреемником упраздняемых ведомств, включая обязательства, возникшие в результате исполнения судебных решений.

Добавим, основной функцией Роспечати было распределение господдержки печатным и электронным СМИ, книгоиздателям и телеканалам. Россвязь занималась ремонтом сетей электросвязи при ЧС, выполняло ряд других задач.