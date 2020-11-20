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Путин упразднил два федеральных агентства

12:38, 20 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Путин упразднил два федеральных агентства
12:38, 20 ноября, 2020
Евгений Кандаков
2
0
#Владимир Путин\n#власть и чиновники\n#сокращение\n#оптимизация\n#Правительство РФ
Фото: kremlin.ru
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Соответствующий указ уже подписан.

Ново-Огарево. Московская область. Президент России ликвидировал Роспечать и Россвязь. Указ об этом размещен на официальном сайте Кремля.

Функции Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, а также Федерального агентства связи переходят к Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Минцифры назначено также правопреемником упраздняемых ведомств, включая обязательства, возникшие в результате исполнения судебных решений.

Добавим, основной функцией Роспечати было распределение господдержки печатным и электронным СМИ, книгоиздателям и телеканалам. Россвязь занималась ремонтом сетей электросвязи при ЧС, выполняло ряд других задач.

 

12:38, 20 ноября, 2020
Евгений Кандаков
2
0
#Владимир Путин\n#власть и чиновники\n#сокращение\n#оптимизация\n#Правительство РФ