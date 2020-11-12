Бывший министр транспорта отклонил предложенный ему пост губернатора

Как предполагают, он рассчитывает уйти в бизнес.



Москва. Пост главы Белгородской области отверг бывший министр транспорта России Евгений Дитрих. Об этом пишет РБК со ссылкой на осведомленные источники.

Агентству об этом рассказали двое лиц, близких к администрации президента, а также знакомый экс-министра. Еще один близкий к Кремлю собеседник сообщил, что вопрос о назначении Дитриха действительно уже неактуален, но о причинах ему неизвестно.

По их сведениям, изначально кандидатура Дитриха в качестве будущего главы Белгородчины даже не рассматривалась. Вопрос о том, не предложить ли экс-министру губернаторское кресло, возник после того, как было принято решение о его отставке. Минтранс Евгений Дитрих покинул, напомним, 9 ноября.

По мнению одного из информаторов РБК, должностью губернатора Дитрих пренебрег, поскольку намерен устроиться в бизнес-структуры.

Напомним, бессменно возглавлявший Белгородскую область на протяжении 27 лет Евгений Савченко ушел в отставку в сентябре 2020 года. На его пост поначалу прочили первого вице-губернатора, бывшего главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева. Но затем у Кремля возникли вопросы к его деятельности на прежнем посту.

Выборы губернатора Белгородской области назначены на Единый день голосования в сентябре 2021 года.