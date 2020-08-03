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Арабский опыт: Медведев предложил ввести ответственность работодателя за мигранта

17:59, 03 августа, 2020
Евгений Кандаков
Арабский опыт: Медведев предложил ввести ответственность работодателя за мигранта
17:59, 03 августа, 2020
Евгений Кандаков
63
0
#Дмитрий Медведев\n#мигранты\n#преступность\n#уголовная ответственность\n#иностранцы\n#работодатели\n#криминал
Фото: vk.com/dm
63
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Подобная практика действует в ряде стран Ближнего Востока.

Москва. Возложить на работодателя полную ответственность за действия гастарбайтера предложил зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

«Жесткая мера, но обсудить ее, наверное, следует», - подчеркнул Медведев

Он напомнил, что подобное правило действует в ряде арабских стран, добывающих значительные объемы нефти.

Также Медведев указал на рост числа преступлений, совершаемых в России мигрантами. Многих толкает на криминал отсутствие средств к существованию. По словам запредседателя Совбеза, в период наибольшего распространения COVID-19 в России 40% приезжих остались без работы. «Это, безусловно, создает весьма питательную среду для роста преступности», - признал Медведев.

В агентстве напомнили, что в начале июня этого года стало известно, что в администрации президента рассматривают возможность ввести для российских работников приоритет при трудоустройстве перед иностранцами.

17:59, 03 августа, 2020
Евгений Кандаков
63
0
#Дмитрий Медведев\n#мигранты\n#преступность\n#уголовная ответственность\n#иностранцы\n#работодатели\n#криминал

 

 

 


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