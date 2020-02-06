Мишустин выступил против повышения штрафов за нарушения ПДД

На заседании правительства премьер назвал их «непосильными» для многих россиян.



Москва. Михаил Мишустин не одобрил проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). На заседании правительства 6 февраля премьер заявил, что заложенные в нем штрафы для автомобилистов слишком высоки, сообщает пресс-служба кабмина.

Как уже сообщалось, в разработанном Минюстом проекте нового КоАП штрафы за превышение скорости на 60 км/час и более повышены до 5 тыс. рублей.

«Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы», - заявил Михаил Мишустин. Премьер призвал министров в поисках доходов для бюджета не идти по простому пути увеличения штрафов и пеней.

Председатель правительства подчеркнул, что подобные вопросы нужно рассматривать с учетом платежеспособности населения.

Напомним, также в проекте нового КоАП предлагается снижать сумму штрафов по большинству статей вдвое в случае своевременной уплаты.