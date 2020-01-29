Мишустин объявил вице-премьерам сферы их ответственности

Документ размещен на официальном сайте кабмина.



Москва. Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил основные направления работы правительства между своими заместителями. Документ об этом выложен на официальном сайте кабмина.

В частности, первому вице-премьеру Андрею Белоусову поручено координировать достижение национальных целей развития и реализацию нацпроектов. Он же будет направлять и отслеживать финансовую, кредитную и денежную политику, внешнюю торговлю, тарифы и противодействие санкциям, естественные монополии и антимонопольную политику. В зоне его ответственности также регулирование финансовых рынков и инвестиционная политика.

Вице-премьеру и главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко предстоит курировать разработку бюджета и других законопроектов, налоговую политику и управление госдолгом, торговую политику, оборот алкоголя и систему маркировки.

Вице-премьер Юрий Борисов будет заниматься вопросами обороны и деятельности ОПК, прочей промышленности, ТЭК, функционированием ОДКБ, военно-техническим сотрудничеством с зарубежными партнерами.

Зампредседателя кабмина Алексей Оверчук возьмет под контроль международную политику, развитие Евразийского экономического союза и ряда других надгосударственных объединений, в том числе БРИКС.

Вице-премьеру Виктории Абрамченко поручили сферу сельского хозяйства и рыболовства. Также она будет курировать недропользование, оборот недвижимости и экологию.

Социальную политику (в том числе образование, науку, здравоохранение, соцзащиту населения, пенсионную сферу, демографию) оставили в ведении вице-премьера Татьяны Голиковой.

Зампредседателя правительства и полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу дополнительно поручили курировать Арктику и Северный Кавказ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин «отвечает» теперь за Крым и Калининградскую область. Кроме того, он займется вопросами жилищной политики, развития ипотеки, создания комфортной городской среды, дорогами, управлением госсобственностью.

Цифровую экономику, связь, инновации, СМИ, культуру и спорт отдали в ведение зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко.