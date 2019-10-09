Глава Минфина России: регионы больше не нуждаются в бюджетных кредитах

По словам Антона Силуанова, это было антикризисной мерой.

Москва. Возобновление бюджетного кредитования регионов в настоящий момент лишено необходимости. Эта мера являлась антикризисной и была необходима несколько лет назад, однако сейчас ситуация с долгом субъектов выправляется, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Об этом пишет News.ru со ссылкой на РИА Новости.

«И мы договаривались о том, что это инструмент антикризисный. Может, давайте будем иметь его в виду, но пользоваться пока, мне кажется, нет необходимости», — ответил чиновник во время выступления в Совфеде на вопрос сенатора.

Предложение состояло в возобновлении замещения банковских кредитов регионов бюджетными с 2020 года.