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Первый частный космодром в России построят в Нижегородской области до 2025 года

16:05, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
16:05, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
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#Нижний Новгород\n#строительство\n#космос\n#туристы\n#Роскосмос
Фото: Википедия
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Соглашение с правительством региона подписало ООО «КосмоКурс».

Нижегородская область. В Нижегородской области появится первый в России частный космодром. Об этом пишет «Интерфакс».

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по строительству суборбитального космического комплекса подписали правительство региона, корпорация развития области и ООО «КосмоКурс».  

Как рассказали в областном правительстве, если проект согласуют с «Роскосмосом», его планируют реализовать до 2025 года. Объем необходимых частных инвестиций составляет 2,6 млрд рублей.  

Проект направлен на предоставление услуги космической экскурсии на высоту орбиты Гагарина. Для этого турист должен будет пройти трехдневную подготовку и получить медосвидетельствование.

В космосе путешественник пробудет 15 минут. В экскурсионную группу войдут 6 курсантов, которые пробудут в состоянии невесомости 5-6 минут.

Цена билета - 200-250 тыс. долларов (13-16,5 млн рублей). Считается, что инвестиции окупятся в течение 10 лет после первого взлета.

16:05, 06 марта, 2019
Дарья Снидкова
151
0
#Нижний Новгород\n#строительство\n#космос\n#туристы\n#Роскосмос

 

 

 


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