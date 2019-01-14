Российские ведомства не поддержали законопроекты об оскорблении власти и фейк-новостях

Против выступили Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.

Москва. Российские ведомства не поддержали законопроект об ответственности за фейк-новости и неуважительные высказывания в отношении представителей и символов власти. Об этом пишут «Ведомости».

Среди них генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор.

Напомним, согласно внесенному документу, инициаторы планировали штрафовать за распространение недостоверных новостей, угрожающих жизни и здоровью людей или общественному порядку, на 3–5 тыс. рублей, должностных лиц – на 30–50 тыс. руб., юрлиц – на 400 тыс. – 1 млн рублей. Опубликовавшие недостоверные новости сайты планировали блокировать во внесудебном порядке.

Публичное оскорбление власти были намерены приравнять к мелкому хулиганству, что несет за собой штраф до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток и блокировку сайта.

Проявление публичного неуважения к государству в неприличной форме авторы хотят приравнять к мелкому хулиганству и наказывать штрафом от 1 до 5 тыс. руб. или арестом до 15 суток с блокировкой интернет-ресурсов по той же схеме.

По словам замначальника правового управления Генпрокуратуры Екатерины Артамоновой, с точки зрения ее структуры, «принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», так как носят технический характер.

Также Артамонову смутило, что в документах не прописаны критерии блокировки сайтов. Замначальника призвала тщательнее разрабатывать подобные инициативы.

О предлагаемом нововведении высказалась директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина, как представитель мнений сразу трех ведомств.

По ее словам, в инициативе об оскорблениях «недостаточно проанализирована возможность работы действующих механизмов» и напомнила о статье о защите информации и высказалась за «все-таки судебный порядок»

«Это позволит избежать и расширительного толкования неоднозначно», – заявила Ларина.

Также она отметила, что правительство решит, необходимо ли доработать законопроект ко второму чтению, или же нужно его полностью изменить.

В Госдуму законопроекты внесли в декабре 2018 года.