Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября

В столице стартовала выборная кампания.

Москва. Жители Москвы выберут мэра 9 сентября. Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, такое решение парламентарии приняли в субботу, 2 июня. По словам депутатов, максимально раннее начало кампании - это способ сделать выборы предельно открытыми и честными, предоставить оптимальные возможности всем кандидатам и привлечь на избирательные участки как можно больше избирателей.

По словам спикера городской думы Алексея Шапошникова, «утверждая день голосования, мы даем официальный старт выборной кампании».