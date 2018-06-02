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Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября

12:01, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
12:01, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
96
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#политика\n#выборы\n#власть и чиновники\n#Москва
Фото: duma.mos.ru
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В столице стартовала выборная кампания.

Москва. Жители Москвы выберут мэра 9 сентября. Как сообщает пресс-служба Мосгордумы, такое решение парламентарии приняли в субботу, 2 июня. По словам депутатов, максимально раннее начало кампании - это способ сделать выборы предельно открытыми и честными, предоставить оптимальные возможности всем кандидатам и привлечь на избирательные участки как можно больше избирателей.

По словам спикера городской думы Алексея Шапошникова, «утверждая день голосования, мы даем официальный старт выборной кампании».

12:01, 02 июня, 2018
Дарья Саушина
96
0
#политика\n#выборы\n#власть и чиновники\n#Москва

 

 

 


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