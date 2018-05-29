Исполняющим обязанности губернатора ЯНАО стал Дмитрий Артюхов

Его предшественник Дмитрий Кобылкин возглавил Минприроды России.

Москва. Ямало-Ненецким автономным округом будет руководить Дмитрий Артюхов. Исполняющим обязанности губернатора его назначил Владимир Путин, сообщает сайт Кремля.

Прежний глава региона Дмитрий Кобылкин стал министром природных ресурсов и экологии России.

Выборы нового губернатора ЯНАО пройдут в единый день голосования 9 сентября. Если победу на них одержит Дмитрий Артюхов, он станет самым молодым губернатором в стране – ему сейчас всего 30 лет.

Дмитрий Артюхов родился в 1988 году. Окончил Тюменский государственный университет. С 2010 года работал в аппарате главы Ямало-Ненецкого автономного округа, с 2014-го был помощником Дмитрия Кобылкина, с 2016 года - вице-губернатор.

Напомним, во вторник 29 мая Владимир Путин также назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора – бывшего мэра областной столицы.