Медведев распределил полномочия между вице-премьерами нового правительства

Имена зампредов кабмина стали известны еще 18 мая.

Москва. Стало известно, какие направления будут курировать заместители председателя обновленного правительства России. Документ об этом подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает RT.

В частности, первый вице-премьер Антон Силуанов займется всей финансово-экономической политикой государства.

В сферу ответственности вице-премьера Дмитрия Козака войдут гражданская промышленность, ТЭК, техрегулирование и технадзор. Юрию Борисову поручили контроль за оборонно-промышленным комплексом. За Алексеем Гордеевым оставили вопросы природопользования, в том числе выполнение нацпроекта в сфере экологии.

Руководитель аппарата в ранге вице-премьера Константин Чуйченко займется планированием работы правительства, контролем за исполнением решений, вопросами функционирования госслужбы и эффективности работы исполнительных органов.

Максим Акимов будет курировать транспорт, связь, инновации, а также выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроекта по строительству дорог. На ниве жилищной политики, строительства и ЖКХ, а также развития регионов предстоит потрудиться Виталию Мутко.

Юрий Трутнев продолжит заниматься социально-экономическим развитием Дальнего Востока, а также российской Арктики. Татьяне Голиковой предстоит выполнить нацпрограммы по демографии, а также по здравоохранению, образованию и науке. Ольге Голодец отдали культуру, спорт и туризм.

Напомним, новый состав кабмина премьер Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину 18 мая. Президент подписал соответствующие указы о назначениях в тот же день.